La Police demandera des mandats de détention contre 66 émeutiers du tribunal du district ouest de Séoul

Photo : YONHAP News

Après les violences perpétrées le week-end dernier dans le Tribunal du district ouest de Séoul par des partisans de Yoon Suk Yeol, la police a décidé de demander des mandats de détention provisoire contre 66 émeutiers.De samedi à dimanche matin, les forces de l'ordre ont appréhendé un total de 90 manifestants qui ont fait irruption dans le tribunal, chargé de statuer sur la délivrance du mandat de détention de Yoon, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle, saisie pour examiner sa destitution.Les individus arrêtés appartiennent à différentes tranches d'âge, de moins de 20 ans à septuagénaire, et 46 d'entre eux sont âgés de 20 à 39 ans.Parmi eux, 46 ont été appréhendées pour avoir pénétré dans les locaux du tribunal, dont trois YouTubeurs, 10 pour avoir bloqué le passage des véhicules du CIO et 10 autres pour avoir agressé des policiers ou commis d'autres infractions graves. Ces assaillants sont accusés d'intrusion dans un bâtiment public, d'entrave à l'exercice des fonctions publiques et de destruction de biens. La Police prévoit de requérir des mandats de détention à leur encontre, en fonction de la gravité des actes commis. Des demandes ont déjà été déposées contre cinq d'entre eux.Par ailleurs, après ces émeutes, la sécurité des institutions judiciaires et des organismes d'enquête a été considérablement renforcée. Une protection rapprochée a été mise en place pour les enquêteurs du CIO ainsi que pour les juges impliqués dans l'affaire de la loi martiale. La Cour constitutionnelle a également mis en œuvre des mesures de sécurité accrue en prévision de la troisième audience du procès en destitution du président suspendu, prévue cet après-midi.