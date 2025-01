Soldats nord-coréens capturés : nouvelles révélations lors d’un interrogatoire

Photo : YONHAP News

Les révélations continuent sur les troupes nord-coréennes envoyées en Russie pour défendre la région de Koursk.Volodymyr Zelensky a posté hier sur X une nouvelle vidéo de l’interrogatoire de l’un des deux soldats capturés par l’armée ukrainienne. D’une durée de cinq minutes, elle le montre être questionné sur un lit, à l’aide d’un traducteur sud-coréen.Le jeune homme y déclare avoir commencé son service militaire à l’âge de 17 ans et appartenir à un bataillon de reconnaissance. Et de préciser que lui et plus de cent autres militaires de son pays sont venus en Russie en bateau, avant d’être ensuite mis dans un train.Le soldat a également déclaré qu’ils ne savaient pas qu’ils seraient envoyés en Russie et contre qui ils allaient se battre.Interrogé sur les pertes subies par les troupes de Kim Jong-un dans les combats à Koursk, il a répondu qu’il y en avait beaucoup parmi ses camarades, mais qu’il en ignorait l’ampleur dans leur ensemble.