Exportations : recule de 5,1 % entre le 1er et le 20 janvier

Photo : YONHAP News

Sur les 20 premiers jours de janvier, les exportations ont fléchi de 5,1 % par rapport à la même période de l’an dernier. Leur montant s’est établi à 31,6 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par le Service des douanes.Néanmoins, ce recul s’explique par la baisse du nombre de jours travaillés. Concernant les expéditions journalières, elles ont progressé de 1,4 %.Dans le détail, les ventes à l’étranger des puces électroniques ont bondi de 19 % sur un an, à 6,3 milliards de dollars. A contrario, celles des automobiles et de leurs composants ont chuté respectivement de 7 et 10 %. Même constat pour les produits pétroliers dont les exportations ont dégringolé de 30 %. Géographiquement, les expéditions vers le Vietnam et Taïwan ont grimpé, tandis que celles vers la Chine et les Etats-Unis ont diminué.Quant aux importations, elles ont baissé de 1,7 % en rythme annuel pour atteindre 35,4 milliards de dollars. Une diminution due à la dépréciation du won sud-coréen face au dollar américain. La Corée du Sud a acheté moins de marchandises à l’Empire du milieu, mais plus aux USA.Le pays a donc accusé un déficit commercial de 3,8 milliards entre le 1er et le 20 janvier.