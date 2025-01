Le ministère de la Justice délivre un visa E-7 à un étudiant aide-soignant étranger

Photo : KBS News

Le ministère de la Justice a annoncé, aujourd’hui, qu'il avait délivré pour la première fois un visa d'activité spécifique (E-7) à un étudiant étranger diplômé d'une université coréenne et ayant obtenu une licence d'aide-soignant.L'étudiant qui a reçu le visa E-7 a commencé à étudier en Corée du Sud en 2018. Il a obtenu sa licence l'année dernière et a décroché un emploi dans un établissement de soins pour personnes âgées.Depuis juillet dernier, le ministère de la Justice a créé une nouvelle catégorie d'emploi d'aide-soignant pour les visas E-7. Ce qui permet aux étudiants étrangers de travailler dans ce domaine et de répondre à la pénurie de personnel due à l'entrée dans une société « super-âgée ».Le ministère s'attend à ce que le nombre de travailleurs étrangers augmente avec la création d'un cours d'aide-soignant étrangers dans les universités coréennes. Un responsable a déclaré que le système de visa continuera d’être amélioré en réponse à la pénurie de personnel soignant.Pour rappel, le visa E-7 est un visa délivré à ceux qui souhaitent travailler dans 90 professions désignées par le ministre de la Justice comme nécessitant l'introduction de travailleurs étrangers possédant des connaissances, des compétences ou des aptitudes spécialisées.