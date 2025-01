Séoul reconfirme son objectif de dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul n’a pas tardé à réagir aux propos de Donald Trump sur la Corée du Nord, qu’il a désignée comme puissance nucléaire. Le porte-parole du ministère de la Défense a martelé que le gouvernement sud-coréen poursuivrait ses efforts pour dénucléariser le pays communiste.Lors d’un point presse aujourd’hui, Jeon Ha-kyu a précisé que ces efforts sont indispensables pour pérenniser la paix et la sécurité aussi bien dans la péninsule que dans le monde entier. Et d’affirmer dans la foulée que le gouvernement continuera à les déployer en travaillant en étroite coopération avec la communauté internationale.Même tonalité du côté du ministère de la Réunification. Au cours d’un échange aujourd’hui avec des journalistes, un de ses responsables a reconfirmé que la Corée du Sud et les Etats-Unis restaient toujours fidèles à leur objectif commun de conduire le régime de Kim Jong-un à abandonner son arsenal nucléaire de façon complète. Il a également ajouté que l'exécutif allait travailler main dans la main avec la nouvelle administration américaine.