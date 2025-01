Choi Sang-mok prêt à discuter d’un budget supplémentaire via le comité de concertation entre le gouvernement et le Parlement

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a déclaré être disposé à discuter de l’établissement d’un budget supplémentaire, réclamé par l’opposition et le milieu économique. Lors du conseil des ministres tenu ce matin, Choi Sang-mok a rappelé que des voix s’élevaient pour demander l’injection de crédits supplémentaires dans le budget 2025. Il a ensuite affirmé qu’un débat sur ce sujet pourrait être lancé dès l’entrée en fonction du comité de concertation sur les affaires de l’Etat, auquel participent l’exécutif et l’Assemblée nationale. Le gouvernement, jusqu’ici sceptique, a donc changé de position et s’est montré ouvert à la coopération avec le Parlement sur cette question.Le chef de l’Etat intérimaire a également appelé l’Assemblée nationale à mettre en place le comité en question dans les plus brefs délais, soulignant la nécessité de traiter rapidement les propositions de loi touchant la vie économique des citoyens, y compris la loi relative aux cas particuliers concernant l’industrie des semi-conducteurs.En outre, Choi n’a pas manqué d’évoquer l’investiture de Donald Trump, devenu lundi président des Etats-Unis pour la seconde fois. Tout en rappelant que Washington est « le meilleur partenaire » de Séoul, il a exprimé ses craintes quant à l’impact de la politique commerciale de la nouvelle administration américaine sur l’économie et les industries du pays du Matin clair. Il a ensuite promis de mobiliser tous les moyens possibles pour s’adapter aux changements de l’environnement commercial et améliorer la vie quotidienne de la population.Enfin, le président par intérim a exercé son droit de veto en demandant au Parlement de réexaminer trois propositions de loi récemment adoptées. Parmi ces textes figure l’amendement à la loi sur la radiodiffusion, qui prévoit de rétablir la facturation conjointe de la redevance télévision et de la consommation électrique.