Choi Sang-mok cherche à s’entretenir par téléphone avec Donald Trump

Photo : KBS News

Choi Sang-mok a annoncé qu’il allait faire en sorte de s’entretenir au téléphone avec Donald Trump dans les plus brefs délais. Il a tenu ces propos alors qu’il présidait aujourd’hui une réunion ministérielle.Selon le président par intérim, Séoul a d’ores et déjà dépêché une délégation à Washington pour en savoir plus sur les premières mesures que la nouvelle administration doit bientôt annoncer. Et le gouvernement est prêt à apporter son soutien actif aux entreprises privées, qui envisagent de contacter les milieux économiques américains.Concernant les promesses de Trump de renforcer la politique protectionniste et de mettre fin aux aides pour les voitures électriques, promues par son prédécesseur Joe Biden, Choi n’a pas écarté la possibilité que cela ait un impact direct ou indirect sur l’économie nationale. Il s’est néanmoins voulu rassurant, promettant de créer des opportunités de coopération dans d’autres domaines comme par exemple celui de la construction navale. Lors d’un échange téléphonique avec Yoon Suk Yeol, en novembre dernier, après sa victoire à la présidentielle, le nouveau locataire de la Maison Blanche avait montré son intérêt pour cette industrie.Celui qui est aussi ministre de l’Economie et des Finances s’est dans le même temps engagé à travailler avec Washington en plus étroite collaboration, et ce sur la base des valeurs communes de l’alliance bilatérale, comme les deux pays le font depuis ces sept dernières décennies.