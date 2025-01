Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé aujourd’hui leurs exercices aériens communs, baptisés « Buddy Squadron ».Ces manœuvres, les premières du genre de l’année, se déroulent à Wonju dans l’est du territoire. Elles impliquent des avions de chasse FA-50 et ceux d’attaque KA-1 de l’armée de l’air sud-coréenne ainsi que les avions de combat A-10 de l’US Air Force. C’est la dernière participation à l’entraînement de ces A-10, dont le retrait du service opérationnel est prévu cette année.Un pilote de FA-50 a expliqué qu’au cours de l’opération, qui va se poursuivre jusqu’à vendredi, les deux alliés vont partager leur tactique et renforcer aussi leur posture de défense conjointe.