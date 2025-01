Cour constitutionnelle : première présence de Yoon à une audience

Photo : KBS News

Comme annoncé, Yoon Suk Yeol a assisté à la troisième audience officielle de son procès en destitution à la Cour constitutionnelle. C’est la première fois que le président suspendu y était présent depuis le début du procès.L’audience de ce mardi a commencé à 14h. Yoon est arrivé au siège de l’institution 50 minutes plus tôt, à bord d’un véhicule pénitentiaire, qui s’est engouffré dans le parking souterrain. Et vers 14h, il est apparu devant la Cour, vêtu d’un costume, et non pas de l’uniforme de détenus.Aussitôt que le président par intérim de la haute juridiction, Moon Hyung-bae, a confirmé la présence de tous les intéressés, le chef de l’Etat s’est exprimé avec sa permission. Il s’est d’abord déclaré confus d’avoir causé des ennuis aux juges, déjà surchargés de travail. Il a ensuite souligné que sa longue carrière dans la fonction publique reposait toujours sur la ferme conviction dans la démocratie libérale. Avant de solliciter les magistrats de la prendre en considération, d’autant que la Cour est un organe chargé de veiller au respect des lois fondamentales. Il s’est dit aussi disposé à répondre aux questions des juges, si nécessaire.Moon l’a remercié pour sa parole, avant d’entamer les procédures suivantes. Il s’agit entre autres de vérifier les preuves présentées par les avocats du président suspendu et les représentants juridiques de l’Assemblée nationale.