La qualité de l’air de plusieurs régions du pays restera encore au niveau « très mauvais » aujourd’hui, entrainant un ciel trouble. Sont concernés, Séoul, le sud du Gyeonggi, le Gangwon, Sejong et le Chungcheong du Nord. Il est donc conseillé de porter un masque pour les déplacements à l’extérieur. Une amélioration n’est attendue qu’à partir de vendredi. Pour le reste du territoire, la qualité de l’air pourra atteindre le niveau « mauvais ».Du côté des températures, il fera de nouveau plus chaud que la normal. Ce matin, il fera 1°C à Séoul, -1°C à Daejeon, 2°C à Busan et Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 7°C dans la capitale, 9°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 12°C à Daegu et Busan.