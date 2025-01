Onu : les deux Corées s’affrontent lors d’une réunion sur le désarmement

Photo : YONHAP News

Les deux Corées se sont livrées à un bras de fer au sujet du programme nucléaire nord-coréen lors de la réunion de la Conférence du désarmement des Nations unies, tenue mardi en Suisse. Alors que les pays membres se sont succédé pour dénoncer l'illégitimité du programme de développement nucléaire et balistique de Pyongyang, l'ambassadeur nord-coréen auprès de l'Office de l'Onu à Genève, Jo Chol-su, a riposté en déclarant que les Etats-Unis avaient mené des activités d'espionnage aérien contre son pays depuis le début de l'année.Le haut diplomate a ajouté que des exercices de simulation de guerre nucléaire s'étaient déroulés sur la péninsule coréenne et que des bombardiers stratégiques de l'armée de l'air américaine avaient été déployés au-dessus des eaux avoisinantes. Il a prétendu que les provocations politiques et militaires de Washington étaient les véritables causes des conflits armés et des menaces à la stabilité régionale.Jo a ensuite affirmé que seule une puissante capacité militaire pourrait permettre de préserver la paix et que toute tentative de provocation militaire des forces adverses serait fermement dissuadée. Il a conclu son intervention en soulignant qu'en tant qu'Etat détenteur d'armes nucléaires, son pays poursuivrait ses efforts visant à prévenir toute forme de guerre et à garantir la paix et la stabilité.En réponse, Kim Il-hoon, conseiller à la mission permanente de la Corée du Sud auprès de l'Onu à Genève, a déclaré que le régime de Kim Jong-un avait fourni à la Russie des armes létales et des missiles balistiques en grande quantité, en violation des résolutions du Conseil de sécurité, et avait également envoyé plus de 11 000 soldats participer à la guerre en Ukraine.Le sud-Coréen a également critiqué le Nord pour avoir redéfini les relations intercoréennes comme étant celles de « deux Etats hostiles », dans le but d'éliminer la barrière psychologique à une attaque nucléaire préventive contre le peuple coréen. Ce qui, selon lui, représente une menace actuelle et un acte contraire à la paix et à la stabilité.Enfin, le représentant sud-coréen a souligné que rejeter la responsabilité de la situation actuelle sur autrui ou couper les connexions routières et ferroviaires intercoréennes ne servait pas les intérêts du Nord, et que seuls le dialogue et la diplomatie pourraient bénéficier à Pyongyang.