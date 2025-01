Le moral des entrepreneurs en berne pour le 35e mois consécutif

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la confiance des entrepreneurs reste basse et ne montre aucun signe de redressement. L’indice de confiance des entreprises, appelé « BSI » (Business Survey Index), qui reflète les perspectives économiques pour le mois à venir, s’est établi à 87,0 pour le mois de février, selon une enquête menée par la Fédération des Industries Coréennes (FKI) auprès des 600 plus grandes entreprises du pays en termes de chiffre d’affaires.Cela fait 35 mois consécutifs, depuis avril 2022, que le BSI reste inférieur à 100. Pour rappel, un chiffre en dessous de 100 signifie que les opinions pessimistes dominent les perspectives optimistes.Le secteur non manufacturier est plus durement touché par la baisse de la confiance que le secteur manufacturier. En effet, l’indice du premier s’est établi à 81,4, en recul de 3,5 points en un mois. Quant à celui du second, il a atteint 93,0, enregistrant une hausse de 8,8 points.Il est à noter que l'indicateur a reculé dans l’ensemble des sept sous-secteurs du champ non manufacturier, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC) (56,3), la construction (76,2) et le commerce de gros et de détail (83,3). C'est une première depuis juillet 2020. Selon la FKI, cette dégradation de la confiance s'explique par la faiblesse prolongée de la demande intérieure.Dans le secteur manufacturier, les entrepreneurs se montrent plus optimistes, en particulier dans les industries des machines générales et de précision ainsi que des équipements électroniques et de communication, avec des indices s’élevant respectivement à 126,3 et 105,3.