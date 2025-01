Seollal : l’aéroport d’Incheon va accueillir 214 000 voyageurs par jour

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement a désigné le 27 janvier comme jour férié exceptionnel, les vacances du Nouvel an lunaire peuvent s’étendre de la sortie du travail le 24 janvier jusqu'au 2 février. Pendant cette période, l’aéroport international d’Incheon devrait accueillir 214 000 voyageurs au quoditien, un record.Il s’agit d’une augmentation de 12,8 % par rapport à Seollal 2024. Le nombre progresse également de 6 % par rapport à 2019, avant la pandémie de COVID-19. Le pic de fréquentation est attendu le samedi 25 janvier, avec 228 000 individus prévus.Pour faire face à cet afflux, l’aéroport a pris plusieurs mesures. D’abord, les horaires d’ouverture de certains halls de départ et d’arrivée seront avancés de 30 minutes. Ensuite, le nombre de postes de contrôle de sécurité sera augmenté pour réduire l’encombrement des terminaux.Enfin, 500 agents supplémentaires seront mobilisés pour faciliter l’enregistrement des passagers et des parkings temporaires seront ouverts. Un centre spécial de gestion du trafic sera également mis en place pour répondre rapidement à toute situation d’urgence.