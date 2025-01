Grippe : Séoul prolonge la campagne de port du masque

Photo : YONHAP News

Alors que l’épidémie de grippe ne faiblit pas, la municipalité de Séoul prolongera la campagne de sensibilisation au port du masque jusqu’au 10 février. Elle a expliqué que sa période serait étendue à quatre semaines contre deux, du fait que la maladie risque de se propager lors des déplacements des habitants pendant les vacances du Nouvel an lunaire.La campagne sera principalement menée à la gare de Séoul et au terminal des bus express qui attendent une forte affluence de voyageurs. La capitale sud-coréenne préconisera également de mettre un masque dans les Ehpads et les établissements fréquentés par les jeunes enfants.Selon les données de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), le nombre de patients atteints de la grippe s’est élevé à 86,1 pour 1 000 personnes entre le 5 et le 11 janvier. Il s’agit d’une baisse de 13,7 % par rapport à la semaine précédente. Le pic de la vague semble être passé, mais le niveau d'incidence reste toujours le plus élevé depuis 2016.