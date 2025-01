Berlinale 2025 : « What Does the Nature Say to You » de Hong Sang-soo en compétition

Photo : YONHAP News

Le nouveau long-métrage de Hong Sang-soo, intitulé « What Does the Nature Say to You », a été sélectionné pour le 75e Festival international du film de Berlin, qui aura lieu le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation de l’événement, qui a dévoilé les 19 titres en compétition lors d'une conférence de presse tenue mardi.Jacqueline Lyanga, programmatrice de films à la Berlinale, a présenté le 33e long métrage du cinéaste sud-coréen comme « une comédie douce-amère offrant un aperçu approfondi du flux des relations humaines ».Selon le communiqué de la maison de production du film, Jeonwonsa, l'histoire suit un poète trentenaire nommé Dong-hwa, qui rend visite à l'improviste à sa petite amie Jun-hee. Le casting comprend notamment Ha Sung-kuk, Kwon Hae-hyo, Kang So-yi et Park Mi-so. L’actrice Kim Min-hee a par ailleurs participé à la production.Hong est un habitué de la Berlinale. Au total, 12 de ses réalisations y ont été invités depuis sa première, « Le Jour où le cochon est tombé dans le puits », sélectionné dans la section Forum en 1997. Ses œuvres ont été récompensées à cinq reprises, à commencer par « Seule sur la plage la nuit » (2017), qui a permis à sa muse de remporter le prix de la meilleure actrice, jusqu'à « La Voyageuse », qui a reçu l'Ours d'argent l'année dernière.Lors du rendez-vous cinématographique qui se déroulera du 13 au 23 février, seront également projetés en première mondiale « Mickey 17 » du réalisateur Bong Joon-ho, ainsi que « The Old Woman With the Knife » de Min Kyu-dong, dans la section Special Gala.