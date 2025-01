Réchauffement climatique : températures record des mers

Photo : YONHAP News

L'année dernière, la température moyenne de surface des mers sud-coréennes a atteint son niveau le plus élevé en 57 ans. Selon l’étude de l’Institut national des sciences halieutiques (NIFS) réalisée avec un navire océanographique, le mercure s’est élevé à 18,74°C, dépassant de 0,65°C le dernier record de 2023.Plus précisément, la température était de 18,84°C en mer de l’Est, de 17,12°C en mer Jaune et de 20,26°C en mer du Sud. Ce sont des mesures jamais atteintes. Les données obtenues par des satellites artificiels ont également montré que la surface des océans environnants du pays était la plus chaude depuis 25 ans, avec 21,11°C.Cette anomalie est attribuable au réchauffement climatique accéléré. La vague de chaleur qui a persisté entre l’été et l’automne, ainsi que les courants marins provenant des régions proches de l'équateur, y ont également contribué.Le 10 janvier, l’Organisation météorologique mondiale a indiqué que 2024 avait été l'année la plus chaude depuis le début des mesures météorologiques modernes, et que la température de surface des océans mondiaux, ainsi que leur capacité thermique, ont également battu leurs records.