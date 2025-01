Parlement : les deux camps s’entendent sur le calendrier de la session extraordinaire

Photo : KBS News

A l'Assemblée nationale, le pouvoir et l'opposition sont parvenus, mardi, à un accord provisoire sur le calendrier de la session extraordinaire, qui s'ouvrira le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé un responsable du Minjoo, le principal parti d'opposition. Selon cet accord, les discours des groupes de négociation devraient avoir lieu les 10 et 11 février. Les séances de questions au gouvernement devraient se tenir du 12 au 14 février.Les deux camps ont par ailleurs discuté de la possibilité d'organiser une séance plénière le 23 janvier et de poser des questions urgentes à l'exécutif sur les événements d'actualité. Notamment sur les violences perpétrées par les partisans de Yoon Suk Yeol le week-end dernier au Tribunal du district ouest de Séoul.Initialement, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, s'était montré réticent à cette proposition, estimant que les questions relatives à cette affaire avaient déjà été posées au sein de la commission des affaires légales et juridiques ainsi que de celle de l'administration publique et de la sécurité. Cependant, les deux côtés auraient finalement trouvé un terrain d'entente, selon le Minjoo.Enfin, les chefs du comité politique des deux partis rivaux, Kim Sang-hoon (PPP) et Jin Sung-joon (Minjoo), s'entretiendront cette semaine pour examiner des dossiers non controversés liés à la vie des citoyens. Parmi les questions évoquées figurent la loi spéciale sur l'industrie des semi-conducteurs et celle relative au développement du réseau électrique national.