Corée-USA : Choi Sang-mok s'inquiète de l'impact de l’arrivée de Trump au pouvoir sur les industries

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a déclaré que la Corée du Sud risquait de voir les difficultés de ses industries et de ses exportations s’aggraver sous le second mandat de Donald Trump. Lors d’une réunion ministérielle sur les affaires d’Etat et économiques qui s’est tenue ce matin, Choi Sang-mok a affirmé que le nouveau leader avait annoncé de grands changements, notamment en mettant en avant la politique « l’Amérique d'abord » dans le commerce extérieur.D’après Choi, le gouvernement analysera minutieusement l'impact de ces évolutions, telles que la révision de la politique énergétique et la suppression des mesures favorables aux véhicules électriques, afin d’y réagir rapidement.La discussion a notamment porté sur le projet de créer un centre national de calcul de l’intelligence artificielle d'une valeur de 4 000 milliards de wons, soit 2,7 milliards d’euros. Il a été statué que tous les efforts seraient déployés pour son ouverture en 2027. L’exécutif mettra en œuvre plusieurs mesures pour épauler cette initiative, y compris une aide de 2 700 milliards de wons ou 1,8 milliard d’euros pour les entreprises participantes.Du reste, celui qui est également vice-Premier ministre à l’Economie, a affiché sa volonté de supprimer les régulations excessives qui causent des inconvénients et des charges pour les citoyens. Avant d’indiquer qu’il ne ménagerait pas le soutien pour la population défavorisée, et que les réglementations seront atténuées pour faciliter l'installation d'ascenseurs dans les petits bâtiments.