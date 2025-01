Photo : YONHAP News

Après l'entrée en fonction de la seconde administration Trump, une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad, regroupant l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis et le Japon, s'est tenue le 21 janvier à Washington.Il a été confirmé hier que la déclaration conjointe issue de cette réunion en présence de Mark Rubio, le nouveau secrétaire d'Etat américain, ne mentionnait pas l’expression « la dénucléarisation de la péninsule coréenne », figurant pourtant systématiquement dans les précédentes. Composée de deux paragraphes, le texte est plus court qu’habituellement, et ne fait également aucune mention de pays spécifiques tels que la Chine ou la Corée du Nord.