Reconstruction de l'Ukraine : Séoul continue de préparer « l’après »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue de préparer la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, alors que les combats se poursuivent. Il a tenu hier une nouvelle conférence réunissant les représentants des ministères et des agences concernées.A cette occasion, leurs représentants se sont penchés sur la coopération avec des pays tiers et la relance des échanges non-gouvernementaux. Ils ont également échangé sur les meilleurs moyens d’aider les entreprises sud-coréennes souhaitant participer à cet immense chantier et ont souligné qu’ils travaillaient main dans la main et en étroite communication.Dans un message vidéo, qui leur a été adressé, le vice-ministre ukrainien de l’Economie, Oleksii Sobolev, a tenu à remercier la Corée du Sud pour son soutien et pour son intérêt dans la reconstruction de son pays. Et d’en présenter aussi les priorités immédiates et de s’attendre à l’élargissement de la coopération avec Séoul.