BOK : croissance de 2 % en 2024

La croissance sud-coréenne n’a atteint que 2 % l’an dernier, pénalisée par le ralentissement de la demande intérieure et par l’instabilité politique causée par la proclamation de la loi martiale. C’est un résultat en dessous des attentes, puisque la Banque de Corée (BOK) tablait sur un bond de 2,2 % en novembre dernier.Selon les premières estimations provisoires, au dernier trimestre 2024, le PIB réel ne s’est accru que de 0,1 %. Là aussi, c’est 0,4 point de moins qu’attendu en novembre. La banque centrale explique cet écart important par la baisse de la consommation et des activités du secteur du BTP dans le sillage de la brève instauration de l’état d’exception. Mais il lui est reproché d’avoir présenté des prévisions trop optimistes pour la période d’octobre à décembre.Dans le détail, au cours de ce dernier trimestre, la consommation privée et celle du gouvernement ont progressé de 0,2 et 0,5 % respectivement. A l’inverse, les investissements dans le BTP ont fléchi de 3,2 %.S’agissant du commerce extérieur, les exportations ont augmenté de 0,3 % et les importations ont diminué de 0,1 %. Et ce sont les investissements dans les biens d’équipement qui ont contribué le plus à la croissance.Egalement entre octobre et décembre derniers, le revenu intérieur brut (RIB) réel a bondi de 0,6 %.