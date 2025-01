Vingt-sept universités décident une hausse des frais de scolarité

Photo : YONHAP News

Vingt-sept universités sud-coréennes ont décidé d'augmenter leurs frais de scolarité pour l'année universitaire 2025. Selon les données diffusées ce matin par l’Association des présidents des universités privées de Corée (KPU), vingt-trois établissements d'enseignement supérieur privés et quatre publics ont pris cette décision. Seize d’entre eux sont situés dans la région métropolitaine de Séoul et onze en province.Les taux d'augmentation varient de 2,20 % à 5,48 % pour les universités privées et de 4,96 % à 5,49 % pour celles publiques. Par ailleurs, treize autres établissements sont actuellement en discussion concernant une hausse.En revanche, vingt-sept facultés ont décidé de maintenir leurs frais de scolarité, à savoir huit privées et dix-neuf publiques. Parmi elles, cinq sont situées dans la région métropolitaine de Séoul et les autres en province.