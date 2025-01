Lee Jae-myung préconise le pragmatisme pour surmonter la crise

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo a tenu aujourd’hui une conférence de presse, au cours de laquelle il a dévoilé ses propositions visant à sortir le pays du chaos politique et à rétablir l’économie liée à la vie du peuple. C’est la première fois depuis le 15 décembre que Lee Jae-myung s’est adressé aux journalistes.Aujourd’hui, le numéro un de la première formation de l’opposition a placé la résilience et la croissance au cœur de ses priorités. Selon lui, afin de surmonter la crise et d’augmenter la croissance économique, les décideurs doivent faire preuve de pragmatisme au-delà de leur idéologie et de leur couleur politique.Cet ancien rival malheureux de Yoon Suk Yeol à la présidentielle de 2022 a préconisé le renforcement de la compétitivité des entreprises à l’initiative du secteur privé. Et il a précisé que le gouvernement devait aider plus particulièrement les entreprises créatrices d’emplois à se développer. Il a également plaidé pour la modernisation des marchés des capitaux ainsi que pour la création de nouveaux vecteurs de croissance comme l’intelligence artificielle.L’homme politique a par ailleurs fait le lien entre la polarisation sociale et celle économique, avant de proposer « une croissance équitable » comme une solution.Le chef du mouvement de centre-gauche s’est aussi exprimé sur le récent assaut du tribunal du district ouest de Séoul par des partisans de Yoon, en dénonçant « une seconde insurrection ».A propos de la chute de popularité de son parti, Lee a annoncé en prendre acte humblement. Et d’ajouter que le Minjoo n’a pas été à la hauteur de la responsabilité et du rôle espérés par les sud-Coréens.