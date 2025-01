Corée-USA : premier entretien téléphonique entre Marco Rubio et Cho Tae-yul

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a eu ce jeudi son premier entretien téléphonique avec le nouveau secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio. Les relations bilatérales et la Corée du Nord, plus particulièrement son dossier nucléaire, ont été au cœur de leur conversation.Cho a félicité Rubio pour son entrée en fonction et a souhaité développer encore davantage l’alliance Séoul-Washington, vieille de plus de 70 ans.Le nouveau visage de la diplomatie américaine, lui, a affirmé que cette alliance reste toujours le pivot de la paix et de la sécurité aussi bien sur la péninsule que dans la région. Et d’ajouter que cet échange le jour même de sa prise de fonction en illustre bien l’importance.Le ministre sud-coréen en a profité pour rassurer sur la stabilité des affaires de l’Etat de son pays malgré l’instabilité politique, ainsi que sur la continuité de ses politiques étrangères et sécuritaires. Il a également souligné l’importance de l’étroite communication entre les deux alliés, et d’un entretien téléphonique entre le président par intérim, Choi Sang-mok et Donald Trump. Son interlocuteur a promis de faire tous les efforts allant dans ce sens et l’a invité à se rendre à Washington dans les meilleurs délais pour se rencontrer en tête-à-tête.Sur la question nucléaire nord-coréenne, les deux hommes se sont mis d’accord pour continuer de travailler conjointement, mais aussi avec le Japon, comme sous la première présidence de Trump.