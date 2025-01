Photo : YONHAP News

Alors que les vacances de Seollal débutent ce vendredi soir, les sud-Coréens reçoivent une bonne nouvelle de la part du ciel. Premièrement, l’épisode de pollution aux particules fines est terminé et la qualité de l’air retrouve un niveau « normal » sur l’ensemble du territoire. Deuxièmement, le temps sera dégagé sur tout le pays nn seulement aujourd’hui mais également ce week-end. Seul le Gangwon pourrait connaître des pluies et des chutes de neige en fin d’après-midi.Du côté des températures, la douceur se poursuivra jusqu’à dimanche. Ce matin, il fera -2°C à Séoul, -0°C à Gwangju et Gangneung, -4°C à Daejeon et 4°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 9°C dans la capitale, 10°C à Daejeon, 12°C à Daegu et 14°C à Busan.