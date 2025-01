Ambassadeur sud-coréen aux USA : Séoul et Washington vont rester sur la même longueur d’onde pour la dénucléarisation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis vont rester sur la même longueur d’onde pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C’est ce qu’a déclaré, jeudi, l’ambassadeur sud-coréen aux USA auprès des correspondants de son pays à Washington. Les propos de Cho Hyun-dong interviennent peu après que le nouveau président américain a qualifié Pyongyang de « puissance nucléaire ».Toujours d’après le haut diplomate, tout en veillant à ce que Séoul et Washington maintiennent l’objectif de dénucléarisation de la Corée du Nord, le gouvernement sud-coréen renforcera la coordination politique nord-coréenne avec la nouvelle administration Trump. Et ce afin de résoudre le dossier qui est devenu complexe en raison de la participation des hommes de Kim Jong-un dans la guerre en Ukraine. Avant d’ajouter que des discussions concrètes vont être menées entre les deux nations concernant les domaines dans lesquels le nouveau locataire de la Maison Blanche s’intéresse, à savoir la construction navale, l’intelligence artificielle et le nucléaire civil.Enfin, concernant la nouvelle politique d’immigration rigide de Washington, Cho a souligné que des mesures seront prises pour que les expatriés sud-coréens soient affectés au minimum.