Seollal : Choi Sang-mok appelle à scruter les marchés financiers internationaux pendant les congés

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a demandé aujourd’hui aux autorités concernées de surveiller de près l’évolution des marchés financiers internationaux pendant les vacances du Nouvel an lunaire, qui se poursuivront jusqu’à jeudi prochain.Choi Sang-mok a formulé cette demande au cours de sa réunion régulière avec le gouverneur de la Banque de Corée, le patron de la FSC, le régulateur financier, et le chef du FSS, son organe exécutif. Cette réunion, dite « F4 », est consacrée aux questions macroéconomiques et financières.Choi, qui est aussi vice-Premier ministre à l’Economie, a averti que l’incertitude plane toujours sur l’économie nationale en raison des mesures fortes promises par l’administration Trump II ou encore du changement de la politique monétaire des grandes puissances mondiales. Il s’est néanmoins voulu rassurant, affirmant que les marchés financiers et des changes du pays commencent à renouer avec la stabilité.Un peu plus tard dans la journée, le chef de l’Etat intérimaire a présidé deux autres réunions, l’une sur l’économie extérieure, l’autre sur la gestion de crise. L’occasion pour lui de faire le point sur l’impact de la nouvelle politique commerciale de Washington sur l’économie nationale, ainsi que sur les moyens d’assurer la prise en charge des patients pendant les congés de Seollal.