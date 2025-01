Un député américain dépose une résolution sur le renforcement des relations avec Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le député démocrate, Thomas Suozzi, a déposé hier à la Chambre des représentants, une résolution reconfirmant l’enjeu de l’alliance Séoul-Washington et son importance dans la sécurité de l’Indopacifique.Le texte souligne aussi la nécessité de continuer à renforcer la sécurité et les relations bilatérales sur le plan économique et culturelle. Il soutient en même temps les objectifs de célébrer la contribution des Américains d’origine coréenne et la journée de la culture du pays du Matin clair et du kimchi, préparation fermentée et pimentée à base de chou.Lors d’un échange avec le correspondant de l’agence sud-coréenne Yonhap News, basé à Washington, l’élu s’est montré confiant sur l’appui de ses collègues, démocrates et républicains confondus, à sa résolution. Avant d’ajouter que la Corée du Sud est l’un des alliés les plus importants des USA, et que son peuple sortira plus fort des turbulences politiques auxquelles il est confronté actuellement. Et ce grâce à son esprit solide et à son dévouement à la démocratie et au capitalisme.Thomas Suozzi, coréanophile, avait aussi présenté une résolution similaire en 2020.