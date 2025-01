La Corée du Nord relaye en détail l’enquête sur Yoon

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rapporté aujourd’hui l’enquête en cours visant Yoon Suk Yeol, accusé d’avoir tenté sans succès d’instaurer l’état d’exception. Le Rodong Sinmun ne s’est plus contenté de citer des médias étrangers pour présenter les événements. Cette fois-ci le quotidien du Parti des travailleurs a adopté un ton critique, utilisant des expressions comme « déclarations mensongères » et « propos incohérents ».L’article affirme que le président sud-coréen suspendu est accusé d’avoir proclamé la loi martiale ainsi que d’avoir déployé des forces armées pour bloquer l’Assemblée nationale et occuper la commission électorale nationale. Ce qui a conduit le tribunal à émettre un mandat de détention à son encontre.Le journal nord-coréen a également affirmé que Yoon a été placé dans une cellule 47 jours après cette affaire, et 36 jours après l’adoption de la motion de destitution par le Parlement. Avant de préciser qu’il a nié toutes les charges, en livrant des propos décousus, tentant désespérément de justifier ses actes. Enfin, en citant la presse du Sud, il est expliqué que si les accusations de rébellion étaient confirmées, le dirigeant pourrait encourir la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.