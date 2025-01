Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de fournir 1 million de dollars d'aide humanitaire pour épauler le comté de Los Angeles en Californie, touché par des feux de forêt de grande ampleur. Ce don sera envoyé par le biais d’une organisation locale. Dans un communiqué publié hier, le ministère des Affaires étrangères a espéré que ce soutien permette d’alléger les difficultés des habitants des zones sinistrées et de les aider à reprendre leur vie quotidienne dans les plus brefs délais.Les incendies, qui font rage depuis le 7 janvier, ont causé des dégâts considérables. Plus de 12 000 bâtiments ont été brûlés, au moins 28 personnes ont perdu la vie, et 22 autres sont portées disparues.