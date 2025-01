Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, chinoise et japonaise pourraient se retrouver en mars

Photo : YONHAP News

Séoul a confirmé l’information publiée mercredi par le Mainichi Shimbun selon laquelle Tokyo cherchait à organiser, fin mars, une réunion des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et japonais.Lors d’un point presse hier, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que les trois géants d’Asie du Nord-est coordonnaient en ce moment la date de la conférence. Si celle-ci a lieu, le ministre chinois, Wang Yi, pourrait faire un nouveau déplacement en Corée du Sud avant ou après sa visite au Japon.Par ailleurs, le ministère a annoncé continuer les communications avec Tokyo pour obtenir une liste supplémentaire des Coréens à bord de l’Ukishima Maru. Pour rappel, en août 1945, aussitôt la Corée libérée du joug nippon, des milliers de ses ressortissants contraints de travailler dans l’archipel étaient partis pour leur pays à bord du bateau. Deux jours après son départ, l’Ukishima Maru a explosé et sombré au large de Kyoto.Si Séoul continuait de demander au Japon de lui remettre la liste des passagers, celui-ci affirmait qu’elle n’existait pas. Mais, l’an dernier, peu avant le sommet entre Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida, le Premier ministre nippon d’alors, le pays voisin a commencé à transmettre au gouvernement sud-coréen les documents concernés. Jusqu’à présent, il lui en a restitué 53 sur les 75 dont l’existence a été confirmée.