iHeartRadio Music Awards : les nominations dominées par la K-pop

Photo : YONHAP News

Les artistes de K-pop récoltent de nombreuses nominations aux iHeartRadio Music Awards qui se dérouleront en mars à Los Angeles.Tout d’abord, Jimin est nommé dans quatre catégories. Le membre de BTS est en lice pour le prix des Meilleures paroles avec son titre « Who », du Meilleur artiste K-pop de l'année et de la Meilleure chanson K-pop. L’émission de voyage « Are You Sure ?! » lui a valu une nomination dans la catégorie « Favorite on screen », en compagnie de Jungkook, un autre membre du boys band.Ensuite, Rosé et Lisa de Blackpink s'affronteront dans la catégorie Meilleur clip vidéo avec leurs chansons respectives « APT. » et « Rockstar ». Les groupes Aespa, Enhypen et Ive sont quant à eux nommés pour trois récompenses, tandis que Lisa, Ateez et Katseye ont obtenu deux nominations.Organisés par la radio américaine en ligne iHeartRadio depuis 2014, les iHeartRadio Music Awards récompensent les chanteurs et les tubes les plus diffusés sur sa station et son application au cours de l'année.