Familles séparées : plus de sept sud-Coréens sur dix ne connaissent pas le sort de leurs proches au Nord

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a dévoilé aujourd’hui les résultats de sa quatrième enquête sur les familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle. Un total de 36 017 sud-Coréens sont inscrits sur la liste gouvernementale, mais seuls 5 103 ont été interrogés entre le 23 septembre et le 17 novembre.Premier constat : 76 % d’entre eux ont répondu ne pas savoir si les leurs au nord de la frontière sont vivants ou morts. Parmi eux, une personne sur deux n’a pas l’intention de se renseigner sur leur sort. Elles avancent que la majorité serait décédée en raison de leur âge avancé.Questionnés sur les mesures les plus urgentes à mettre en place pour les familles dispersées, plus de 77 % ont demandé au gouvernement de vérifier si leurs proches sont vivants ou morts et de les informer de leur décès. 38 % appellent à organiser régulièrement des retrouvailles.Autre constat : ils ne sont que 261 individus à avoir pu retrouver leurs proches, échanger des lettres avec eux ou se téléphoner. Ils représentent 21 % des personnes interrogées, mais seulement 5 % de l’ensemble des familles.