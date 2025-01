Photo : YONHAP News

Le 29 janvier, c’est Seollal, le Nouvel an lunaire. Ce jour-là, les enfants font le « saebae », une révérence aux parents pour leur souhaiter une bonne année, et reçoivent le « saebaedon », des étrennes.Se pose alors la question de leur montant idéal. Pour le savoir, Kakaopay a mené un sondage les 22 et 23 janvier. Arrive en tête des réponses, 50 000 wons, une somme équivalente à 33 euros (65 %).Toujours d’après le service bancaire de la messagerie Kakao, l’année dernière, les collégiens et lycéens avaient reçu en moyenne 74 000 wons, soit 50 euros. Il s’agissait d’une augmentation de 1,4 fois par rapport à 2021.