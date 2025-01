Soldats nord-coréens capturés : l’Ukraine prévoit leur rapatriement après la fin des hostilités

Photo : YONHAP News

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que les deux prisonniers de guerre nord-coréens seront renvoyés dans leur pays d’origine une fois le conflit avec la Russie terminé. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA), citant l’interview d’un responsable du bureau ukrainien de la gestion des captifs de guerre.Petro Yatsenko a déclaré que, conformément à la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, ces derniers doivent être libérés et rapatriés dès la fin des hostilités. Avant d’ajouter que l'Ukraine est prête à envisager un échange contre ses soldats captifs, comme l'a mentionné le 12 janvier le président Volodymyr Zelensky.Cependant, la Corée du Nord n'a pas officiellement reconnu avoir déployé ses troupes en Russie jusqu’à présent.Concernant les conditions de détention des deux soldats de Kim Jong-un, Yatchenko a précisé qu'elles respectent les normes de la convention de Genève, garantissant leur droit à une alimentation et à des soins médicaux appropriés. Et d’expliquer qu’ils peuvent recevoir des colis et des lettres, et que la visite d’un nombre limité des journalistes est autorisée pour observer leur état.