Selon une étude menée par Gallup-Corée, 38 % des sud-Coréens soutiennent le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation du président suspendu Yoon Suk Yeol, et 40 % le Minjoo, la première force de l’opposition. Il s’agit respectivement d’une baisse d’un point et d’une hausse de 4 points par rapport à la semaine dernière.Toujours d’après la même enquête, Lee Jae-myung, qui dirige le parti de centre-gauche, arrive largement en tête des futurs dirigeants politiques (31 %). Il est suivi du ministre de l’Emploi Kim Moon-soo (11 %) et de Han Dong-hoon, l’ex-patron du PPP (5 %).Ce sondage a été réalisé entre les 21 et 23 janvier par téléphone auprès de 1 000 adultes. Il présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.