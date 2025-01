Photo : YONHAP News

A deux semaines de l’ouverture des Jeux asiatiques d’hiver de 2025 à Harbin, en Chine, les athlètes sud-coréens se réunissent cet après-midi lors d’une cérémonie à Séoul.L’occasion pour eux de renouveler leur détermination à atteindre l’objectif d’une deuxième place au classement des médailles pour la deuxième fois consécutive, après 2017 à Sapporo, au Japon, où la dernière compétition s’était ténue.Cette année, environ 1 300 athlètes de 34 pays vont se disputer 64 médailles d’or dans 11 sports. Les 149 athlètes sud-coréens sont engagés dans six épreuves, dont le patinage de vitesse, le ski, le biathlon et le curling. Avec leurs coachs et accompagnateurs, la majorité d'entre eux va partir le 4 février pour la ville d’accueil de la compétition, programmée du 7 au 14 février.