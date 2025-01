Donald Trump souhaite reprendre le contact avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Donald Trump a affiché son intention de reprendre les discussions diplomatiques avec Kim Jong-un. Lors d'une interview diffusée hier sur Fox News, il a répondu affirmativement à la question de savoir s'il allait renouer le contact avec le dirigent nord-coréen.Le président américain a affirmé que durant son premier mandat, il avait résolu les questions liées au programme nucléaire de Pyongyang et entretenu de bonnes relations avec son leader. C’est la première fois qu’il s’exprime sur la diplomatie avec le royaume ermite depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier.Selon le locataire de la Maison Blanche, la négociation avec l’Iran sera difficile en raison de la ferveur religieuse, mais Kim est un homme intelligent, pas un fanatique religieux. Pour rappel, les deux hommes ont tenu un sommet à deux reprises à Singapour en 2018 et à Hanoï l’année suivante. Ils se sont également rencontrés dans la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées.L’attention se porte maintenant sur la réaction du numéro un nord-coréen. Sous l’administration de Biden, ce dernier a rompu tous les canaux de dialogue avec les Etats-Unis, renforçant ses capacités nucléaires et de missiles. Du reste, il a engagé une coopération étroite avec la Russie.A Séoul, un responsable du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement sud-coréen reste ouvert à dialoguer avec le Nord, et ce sans condition, pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen d’une manière pacifique.