Seollal : le PPP et le Minjoo continuent de s'affronter

Photo : YONHAP News

A la veille des vacances du Nouvel an lunaire qui débutent demain, les dirigeants des partis politiques tentent d’amadouer l’opinion publique. Au Parti du pouvoir du peuple (PPP), le chef de de son comité d’urgence, Kwon Young-se, et le patron de son groupe parlementaire, Kweon Seong-dong, ont salué les citoyens ce matin à la gare de Séoul, avant de se rendre dans un quartier précaire.De leur côté, le président du Minjoo, Lee Jae-myung, et le chef de son groupe parlementaire, Park Chan-dae, étaient présents au terminal de bus express de Séoul pour souhaiter de bonnes fêtes aux habitants qui retournaient dans leur ville natale.Par ailleurs, lors d’une réunion interne, le PPP a présenté des excuses au public pour les difficultés causées par leur politique insuffisante. Ses élus ont ensuite blâmé la conférence de presse de Lee d’hier, soulignant qu’il est contradictoire de promettre un soutien aux entreprises après avoir tenté de durcir les régulations.Le parti de centre-gauche, quant à lui, a dénoncé le fait que le parti présidentiel critique l’opposition sans se soucier des moyens pour relancer l’économie. Concernant le procès en destitution contre Yoon Suk Yeol, ils ont indiqué que lui et son ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, avaient coordonné leurs déclarations, qualifiant cela de suppression de preuves.