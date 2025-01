JCS : Pyongyang prépare un nouvel envoi de ses troupes en Ukraine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord se préparerait à envoyer des troupes supplémentaires en Ukraine. C’est ce qu’indiquent les données de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) rendues publiques aujourd’hui. Selon le document, quatre mois après le déploiement des soldats nord-coréens, bon nombre d’entre eux sont blessés, morts, ou capturés, et le pays communiste semble accélérer les mesures de suivi.Un responsable du JCS a affirmé que l’armée de Kim Jong-un est actuellement en plein entraînement hivernal. Au regard des exercices de certaines unités, qui diffèrent de ceux du passé, il est possible qu’elles se préparent à être déployées aux côtés de l'armée russe.Par ailleurs, le régime continue de préparer les tirs de satellites de reconnaissance et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), mais aucun signe imminent de lancement n’a été détecté par le JCS.