Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont identifié cinq hommes ayant aidé des experts nord-coréens en TIC à travailler à distance pour des entreprises américaines, en dissimulant leur nationalité. Le département de la Justice a annoncé hier avoir mis en accusation deux Américains, deux nord-Coréens et un Mexicain. Ils sont inculpés de complot pour fraude à l’encontre de l’Etat et de blanchiment d'argent.Entre avril 2018 et août 2024, ces derniers ont mis en relation des travailleurs basés en Corée du Nord avec au moins 64 sociétés installées aux USA. Le Parquet estime que des centaines de millions de dollars ont ainsi été versés au régime de Kim Jong-un.