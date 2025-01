Pyongyang a procédé à un essai de missiles de croisière

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, samedi, à un essai de tirs de missiles de croisière stratégiques guidés mer-sol et ce en présence de son dirigeant Kim Jong-un. C’est ce qu’a rapporté, tôt ce matin, la KCNA.Selon l’agence de presse officielle du pays communiste, ces projectiles ont frappé avec précision leurs cibles après avoir parcouru une distance de 1 500 kilomètres pendant 7 507 à 7 511 secondes. Tout en n’ayant aucun impact sur la sécurité des pays voisins, a-t-elle ajouté. Ce test, toujours d’après le média d’Etat, a eu lieu dans le cadre du « plan visant à renforcer la capacité de défense nationale pour accroître l'efficacité du contrôle stratégique face à des ennemis potentiels ».Le numéro un nord-coréen a déclaré que les moyens de dissuasion de guerre des forces armées de Pyongyang sont de plus en plus perfectionnés.Il s’agit du premier essai de système d’armement du royaume communiste depuis l’investiture, lundi, du président Donald Trump aux Etats-Unis. De l’avis des experts, il est fort probable que Kim Ⅲ ne réponde pas tout de suite à la proposition de dialogue du nouveau locataire de la Maison Blanche et poursuive la confrontation.