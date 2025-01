Photo : KBS News

Alors que les vacances de Seollal débutent, la neige s'invite à la fête. La nuit dernière, les nuages amenant les flocons se sont installés dans le ciel de Corée du Sud et devraient y rester jusqu'à demain. Selon les prévisions, 10 à 20 cm tomberont à Seoul, 25 cm dans le sud et l'est du Gyeonggi, jusqu'à 30 cm dans le Gangwon, sur l'île de Jeju et le Jeolla du Nord. Des flocons pourraient également tomber sur la côte sud.Du côté des températures, ce matin il fera 1°C à Séoul et Daejeon, 2°C à Daegu, -1°C à Jeonju et 6°C à Busan. Dans l'après-midi, le mercure atteindra 2°C dans la capitale, 3°C à Daejeon et Jeonju, 4°C à Daegu et Gwangju et 8°C à Busan.