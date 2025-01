Le prix des udong a augmenté le plus parmi les plats vendus sur les aires d'autoroutes

Photo : YONHAP News

Le plat dont le prix a le plus augmenté dans les restaurants des aires d'autoroutes est « udong », un bol de pâtes plus ou moins épaisses. Selon l'évolution des prix des plats vendus aux relais des autoroutes de 2019 à 2024, publiée par Korea Expressway Corporation et rendue publique aujourd'hui par un élu du Minjoo, le parti de l'opposition, le prix moyen des udong a atteint l'an dernier 6 619 wons, soit environ 4,4 euros. Il s'agit d'une hausse de 24,5 % par rapport à 2019. A noter que le prix augmente annuellement de 2 à 10 % depuis cinq ans.En deuxième position, le prix de l'escalope de porc panée progresse de 24,2 %. Le « donkatsu » a ainsi coûté 10 766 wons, ou 7,2 euros, alors qu'il coûtait environ 5,8 euros en 2019. Ce plat est le premier à franchir les 10 000 wons parmi les dix menus les plus vendus.C'est « hodugwaja » qui a occupé le troisième rang du classement avec une hausse de 20,2 %. Un sachet de ce gâteaux aux noix coûtait l'an dernier 4 823 wons, soit environ 3,2 euros.En revanche, le café au lait et le ramyeon ont vu leur prix peu augmenter avec 7,7 % et 8,7 % respectivement, grâce à l'introduction des robots de cuisine.Parmi les aliments les plus recherchés durant les congés de Seollal et de Chuseok, les deux plus grandes fêtes nationales sud-coréennes, c'est le café américano qui a enregistré le plus gros chiffre d'affaires, avec 19,934 milliards de wons, soit un peu plus de 13,2 millions d'euros. Il est suivi du gâteaux aux noix (16,91 milliards de wons) et des udong (11,75 millions d'euros).Le restaurant ayant enregistré le plus grand chiffre d'affaires en 2024 est situé sur l'Autoroute Seohaean, longeant la côte ouest du pays, avec 1,346 milliard de wons, soit un peu plus de 1,54 million d'euros durant les congés de Seollal et de Chuseok confondus.