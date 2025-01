Transport : prévenir l'affluence des métros en fonction de la météo est bientôt possible

Photo : YONHAP News

Il sera bientôt possible de prévenir le niveau d'affluence des métros pour les jours de neige ou de fortes pluies. Seoul Metro a annoncé que la technologie capable d'informer sur la fréquentation du métro sur une période de trois jours à partir des données météorologiques détenues par Météo Corée et de ses statistiques de congestion, serait mise au point d'ici la fin de l'année.La technologie en question sera appliquée l'an prochain à titre d'essai aux métros de la capitale, avant d'être déployée dans d'autres grandes agglomérations, dont les villes de Busan et de Gwangju.Le nombre d'usagers du métro est influencé par les grandes chaleurs ou les fortes neiges. D'après un rapport sur ce sujet, élaboré en 2020 par l'Institut du transport de Corée (KOTI), la circulation routière diminue en cas d'intempéries, alors que l'usage des transports en commun augmente fortement. Il s'opère alors une « transition de moyen de transport ».De plus, un article sur l'influence de la météo sur l'usage des transports en commun, présenté lors de la conférence 2021 de l'Association coréenne des transports, a montré que la probabilité d'opter pour le métro augmentait respectivement de 18,6 % et de 15,3 %, en cas de fortes pluies ou de neige abondante par rapport aux jours ensoleillés.