Loi mariale : les médias étrangers font part de l'inculpation de Yoon

Photo : KBS News

Les médias étrangers ont rapporté l'inculpation de Yoon Suk Yeol pour insurrection. Le New York Times a fait savoir, hier heure locale, que le président sud-coréen serait devant le tribunal avec les autres hauts fonctionnaires ayant participé à la proclamation de l'éphémère loi martiale, orchestrée par lui le 3 décembre dernier.Selon le journal américain, la majorité de la population sud-coréenne est convaincue que Yoon a commis un crime de rébellion et souhaite que la Cour constitutionnelle confirme sa destitution. Cependant, les partisans extrêmes du chef de l'Etat conservateur rejettent la destitution parlementaire et toutes les allégations à son encontre. Ils ont même pris d'assaut le tribunal qui a émis le mandat de détention provisoire à son égard.De son côté, la chaîne d'information américaine CNN a présenté l'inculpation comme la nouvelle phase de la crise politique, provoquée par la tentative d'instaurer l'état d'exception. Elle a également expliqué qu'un président en exercice du pays du Matin clair bénéficie de l'immunité contre l'inculpation pour les chefs d'accusation autres que l'insurrection ou la trahison.Reuters a lui aussi fait part de la mise en examen inédite d'un dirigeant sud-coréen pour insurrection, un crime passible de la peine de mort ou de l’emprisonnent à perpétuité. D'autres médias étrangers, dont l'agence de presse Xinhua et Kyodo News, ont rapidement rapporté que la poursuite d'un président sud-coréen en exercice était une première dans l'histoire.