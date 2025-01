Loi martiale : la détention de Yoon peut durer jusqu'à 6 mois

Photo : KBS News

Yoon Suk Yeol a été inculpé par le Parquet pour son rôle présumé en tant que chef d’une insurrection. En conséquence, il restera en détention jusqu’à la décision du tribunal de première instance, pour une durée maximale de six mois.En effet, selon la loi sur la procédure pénale, la détention d’un prévenu dans le cadre d’un procès est limitée à six mois. Si le verdict n’est pas rendu avant fin juillet, le président suspendu sera libéré et poursuivi en justice en état de liberté.Le tribunal attribuera le dossier à une chambre le 30 janvier, dès la fin des vacances du Nouvel an lunaire.Depuis l’annonce de son inculpation, Yoon n’a pas encore publié de déclaration officielle. Toutefois, lors des futurs procès, il devrait réitérer son allégation selon laquelle l’instauration de la loi martiale relevait d’un acte légitime de gouvernement d'un président. Il est aussi probable qu’il demande de réexaminer la légitimité de sa détention provisoire, ou encore de solliciter une libération sous caution.