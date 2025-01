Seollal : le trajet Seoul-Busan-Séoul dure 6h, attention aux chutes de neige

Photo : KBS News

Aujourd’hui, c’est le troisième jour des vacances de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui ont débuté samedi. La circulation sur les autoroutes est jusqu'ici fluide mais elle peut devenir difficile en raison des fortes chutes de neige attendues cet après-midi sur la majorité du territoire.Selon Korea Expressway Corporation, en partant de Séoul à 9h ce matin, il faudra six heures pour arriver à Busan, cinq heures et demie à Ulsan, cinq heures à Gwangju et à Daegu.Des congestions sont observées pour l'instant autour de Cheonan sur l'autoroute Gyeongbu sur 4 km et autour du tunnel Charyeong sur l'autoroute Nonsan-Cheonan, sur 8 km, entre autres.Selon les estimations, quelque 4 840 000 voitures sont attendues aujourd’hui sur les autoroutes. Il y aura le plus de bouchons vers 16h et 17h pour les trajets de la capitale vers les provinces. Ces embouteillages commenceront à diminuer vers 1h et 2h demain matin.Les conducteurs sont invités à la prudence à la suite des prévisions météorologiques annonçant de fortes chutes de neige.