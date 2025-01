Sondage : les sud-Coréens partagés sur l'alternance politique

Photo : YONHAP News

L’opinion publique reste divisée sur la continuité du pouvoir actuel et l’alternance politique. C’est ce que nous apprend un sondage réalisé par Realmeter pour le journal Energy Economic News les 23 et 24 janvier, auprès de 1 002 électeurs.L’enquête indique que 46 % des sondés souhaitent le maintien du parti présidentiel, tandis que 49,1 % préfèrent la succession au pouvoir d’une autre formation. Les indécis représentent 4,8 %. La semaine dernière, le résultat était inversé avec un écart de 2,4 points. Les différences entre les deux camps restent dans la marge d’erreur pour la deuxième semaine de suite.En termes d’âge, les plus de 60 ans privilégient la continuité, alors que les électeurs dans la quarantaine et la cinquantaine ont un avis contraire. Le clivage est également marqué par rapport aux partis qu’ils soutiennent. 92,9 % des partisans de la formation gouvernementale, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), misent toujours sur l’administration actuelle, tandis que parmi les sympathisants du Minjoo, 94,3 % plaident pour une alternance.Chez les électeurs sans préférence partisane, le changement l’emporte sur la continuité, avec 52,4 % contre 25 %. Enfin, en ce qui concerne la popularité des partis, le PPP recueille 45,4 %, tandis que le Minjoo obtient 41,7 %.Cette enquête a une marge d’erreur de 3,1 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.