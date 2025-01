Photo : KBS News

Le Musée folklorique national de Corée organise des événements traditionnels pour célébrer le Nouvel an lunaire 2025. Les festivités se dérouleront du 27 au 30 janvier, au siège principal à Séoul et à son site à Paju. Le musée sera fermé le 29 janvier, jour du Seollal.Au programme, une exposition spéciale dédiée sur l'année du serpent bleu. Il y aura aussi un spectacle de Nongak, la musique traditionnelle des agriculteurs. Les visiteurs pourront également participer à des jeux traditionnels, comme le yutnori et le lancer de cerfs-volants.Le musée a expliqué que le serpent incarne la vitalité et l'abondance, car il mue pour grandir et pond une dizaine d'œufs à la fois.